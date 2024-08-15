Ростехнадзор приостановил добычу на уральских предприятиях ЮГК

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Уральское управление Ростехнадзора в ходе проверки производственных объектов уральского хаба «Южуралзолото ГК» (ЮГК) выявило грубые нарушения при ведении горных работ и приостановило эксплуатацию объектов на 90 суток, говорится в сообщении Ростехнадзора.
Так, специалисты уральского управления Ростехнадзора совместно с представителями Челябинской и Магнитогорской природоохранных прокуратур провели проверки исполнения «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК») законодательства об обеспечении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов карьер «Березняковский», карьер «Светлинский», карьер «Курасан», карьер «Южный Курасан».
«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней. Управлением в отношении юридического лица вынесено постановление об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1. КоАП РФ и назначено наказание в виде приостановления эксплуатации указанных ОПО сроком на 90 суток», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее представитель ЮГК сообщал ТАСС, что ЮГК пока не получали предписание Ростехнадзора о необходимости приостановки некоторых работ по добыче в Челябинской области, но компания стремится устранить все нарушения в кратчайшие сроки, чтобы возможный перерыв в добыче был минимальным.
ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.