Ростехнадзор приостановил добычу на уральских предприятиях ЮГК

«В ходе проверочных мероприятий выявлены грубые нарушения при ведении горных работ, в том числе деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней. Управлением в отношении юридического лица вынесено постановление об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1. КоАП РФ и назначено наказание в виде приостановления эксплуатации указанных ОПО сроком на 90 суток», — говорится в сообщении ведомства.