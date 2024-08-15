Российские производства заинтересовались наймом мигрантов

В начале года максимальная зарплата мигрантов на производстве достигала 105 тыс. рублей, а к лету она выросла почти до 150 тыс. рублей в месяц, сообщили аналитики «Мигрант Сервис». Анализ размещенных вакансий показал рост зарплат трудовых мигрантов на должность «производственный рабочий» на 40%.
«Никто не говорит, что нам нужны мигранты, все говорят — нам нужны работники. Конечно, работодатели с большим удовольствием наняли бы российских рабочих, так как с точки зрения оформления документов, с ними проще. Но выбирать не приходится», — говорит независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Требуются сварщики, бетонщики, монолитчики и арматурщики. Если сотрудник уже опытный, то его отправляют на специальную площадку, продемонстрировать навыки. Если опыта нет, то готовы обучать работам, которые не требуют серьезной квалификации.
«Буквально вчера ко мне обращалось предприятие, которое предлагает мигрантам 160 тысяч рублей с проживанием и официальным оформлением», — отмечает Вадим Коженов. Статистических данных нет, но белых схем оформления мигрантов становится больше, подчеркивает он. В прошлое уходят схемы, когда мигрантам не платят за выполненную работу. Сейчас много сообществ, в которых мигранты делятся информацией о недобросовестных работодателях, в итоге такие наниматели остаются без сотрудников.
Больше всего заинтересованы в иностранной рабочей силе производственные организации, работающие в сфере строительства, ЖКХ и сельского хозяйства, говорит член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох. При этом он обращает внимание, что у регионов есть право ограничивать работу мигрантов в определенных сферах деятельности. И в ряде регионов работа мигрантов на пищевых производствах запрещена.