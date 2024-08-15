Российские производства заинтересовались наймом мигрантов

«Никто не говорит, что нам нужны мигранты, все говорят — нам нужны работники. Конечно, работодатели с большим удовольствием наняли бы российских рабочих, так как с точки зрения оформления документов, с ними проще. Но выбирать не приходится», — говорит независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Требуются сварщики, бетонщики, монолитчики и арматурщики. Если сотрудник уже опытный, то его отправляют на специальную площадку, продемонстрировать навыки. Если опыта нет, то готовы обучать работам, которые не требуют серьезной квалификации.