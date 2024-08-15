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LSEG: Россия в июле вдвое увеличила морской экспорт в Азию вокруг Африки

Большинство судов, перевозящих российские нефтепродукты в Азию, выбирают короткий маршрут через Суэцкий канал. Однако поставки через Мыс Доброй Надежды в июле увеличились почти вдвое, до рекордных 1,1 млн т, сообщило Reuters со ссылкой на данные LSEG (группа которой принадлежит Лондонская биржа). Торговые суда в Красном море подвергаются атакам хуситов.
Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

В основном по маршруту вокруг Африки поставляются нафта (около 0,83 млн т) из балтийских портов Усть-Луга и Высоцк и низкосернистое дизтопливо из Приморска. Танкеры идут в Индию, Китай, Сингапур и Тайвань.

Как отмечает Reuters, суда с российскими нефтепродуктами при проходе Красного моря вместо сигнала о пункте назначения включают сигнал «Российская команда на борту» или «Российский груз на борту».

Йеменские хуситы в марте обещали России и Китаю не атаковать их суда. Однако как минимум три танкера с российскими нефтепродуктами подверглись атакам хуситов в 2024 году, пишет Reuters. В мае был атакован танкер MT Wind под флагом Панамы, в июле — Chios Lion под флагом Либерии, погрузивший около 90 тыс. т мазута в Туапсе. Последний, как следует из данных LSEG, до сих пор дрейфует в Суэцком канале.

Как сообщал ранее «Ъ», экспортеры российского угля возобновили после трехлетнего перерыва отгрузки в Азиатско-Тихоокеанский регион из балтийских портов по Севморпути. Маршрут позволяет избегать вод Красного моря и дорогостоящего обхода вокруг мыса Доброй Надежды.

Подробнее об обходе Красного моря по Севморпути — в материале «Ъ» «Российский уголь огибает хуситов».