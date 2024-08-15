LSEG: Россия в июле вдвое увеличила морской экспорт в Азию вокруг Африки

Йеменские хуситы в марте обещали России и Китаю не атаковать их суда. Однако как минимум три танкера с российскими нефтепродуктами подверглись атакам хуситов в 2024 году, пишет Reuters. В мае был атакован танкер MT Wind под флагом Панамы, в июле — Chios Lion под флагом Либерии, погрузивший около 90 тыс. т мазута в Туапсе. Последний, как следует из данных LSEG, до сих пор дрейфует в Суэцком канале.