LSEG: Россия в июле вдвое увеличила морской экспорт в Азию вокруг Африки

В основном по маршруту вокруг Африки поставляются нафта (около 0,83 млн т) из балтийских портов Усть-Луга и Высоцк и низкосернистое дизтопливо из Приморска. Танкеры идут в Индию, Китай, Сингапур и Тайвань.
Как отмечает Reuters, суда с российскими нефтепродуктами при проходе Красного моря вместо сигнала о пункте назначения включают сигнал «Российская команда на борту» или «Российский груз на борту».
Йеменские хуситы в марте обещали России и Китаю не атаковать их суда. Однако как минимум три танкера с российскими нефтепродуктами подверглись атакам хуситов в 2024 году, пишет Reuters. В мае был атакован танкер MT Wind под флагом Панамы, в июле — Chios Lion под флагом Либерии, погрузивший около 90 тыс. т мазута в Туапсе. Последний, как следует из данных LSEG, до сих пор дрейфует в Суэцком канале.
Как сообщал ранее «Ъ», экспортеры российского угля возобновили после трехлетнего перерыва отгрузки в Азиатско-Тихоокеанский регион из балтийских портов по Севморпути. Маршрут позволяет избегать вод Красного моря и дорогостоящего обхода вокруг мыса Доброй Надежды.
Подробнее об обходе Красного моря по Севморпути — в материале «Ъ» «Российский уголь огибает хуситов».