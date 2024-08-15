Квартальная прибыль Lenovo выросла на 38% на чипах для ИИ

Сама компания объясняет рост выручки и прибыли спросом на оборудование, связанное с искусственным интеллектом. Прежде всего это серверы и дата-центры. Выручка этого подразделения выросла по сравнению с прошлым годом на 65%. Кроме того, в мае производитель представил свой первый ИИ-ПК, оснащенный ИИ-помощником Copilot от Microsoft и процессором Snapdragon X Elite от Qualcomm. В целом выручка от бизнеса, не связанного с продажами ПК, выросла в этом квартале на 5%, и теперь на данный сегмент приходится 47% всей выручки компании — рекордный показатель в истории Lenovo.