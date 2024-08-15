Квартальная прибыль Lenovo выросла на 38% на чипах для ИИ

Выручка компании также выросла сильнее ожидаемого — на 20%, до $15,4 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков был намного скромнее — $14,1 млрд.
Сама компания объясняет рост выручки и прибыли спросом на оборудование, связанное с искусственным интеллектом. Прежде всего это серверы и дата-центры. Выручка этого подразделения выросла по сравнению с прошлым годом на 65%. Кроме того, в мае производитель представил свой первый ИИ-ПК, оснащенный ИИ-помощником Copilot от Microsoft и процессором Snapdragon X Elite от Qualcomm. В целом выручка от бизнеса, не связанного с продажами ПК, выросла в этом квартале на 5%, и теперь на данный сегмент приходится 47% всей выручки компании — рекордный показатель в истории Lenovo.
Кроме того, после затяжного падения начал восстанавливаться и рынок ПК. По данным IDC, в этом квартале мировые продажи персональных компьютеров выросли на 3% — до 64,9 млн устройств. А Lenovo продолжает удерживать лидерство на рынке с долей в 23% от мировых продаж.
Как из-за ИИ капитализация ведущих технологических компаний в июле за день сократилась на $760 млрд — в материале «Ъ» «Биржи не выдержали искусственного интеллекта».