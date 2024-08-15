Градостроительный потенциал РФ достиг 460 млн кв. м

«По данным Росстата, на 1 августа ввод жилья составил 62,1 млн кв. м. Идем с опережением прошлого года почти на 3,5%. Растут все связанные с жилищным строительством показатели. Так, градостроительный потенциал вырос на 11% и превысил 460 млн кв. м. Запущено на 14% больше новых проектов, чем в прошлом году (27 млн кв. м)», — приводятся его слова на сайте правительства.