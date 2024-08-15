Госзаказ на гражданские дроны запутался в администрировании

По данным «Ъ», в 2023 году поставщикам дронов в ходе обсуждений ГГЗ с Андреем Белоусовым, занимавшим тогда пост вице-премьера и курировавшим беспилотную отрасль, авансирование обещали завершить «не позднее марта 2024 года». По данным источников «Ъ», производители сообщали, что оказались вынуждены брать кредиты под производство и закупку комплектующих. «Никаких кредитов ни одному (поставщику.— “Ъ”) не хватит для дальнейших закупок и обеспечения заказанного в 2024 году объема», — говорит источник «Ъ». Заказов в рамках нацпроекта на 2025 год нет, добавляет он: «После напряжения конца 2024 года производство встанет, и компаниям придется увольнять сотрудников».