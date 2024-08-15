Фундаментальные факторы и интервенции ЦБ поддержат рубль

«Динамика импорта в ближайшие месяцы все же может ухудшиться на фоне санкционного давления, что при прочих равных так же позитивно (как и снижение экспорта.— “Ъ”) для рубля», — не соглашаются в Райффайзенбанке. На это ставят и аналитики «Астра УА» и «Центра развития» ВШЭ. Оценки последних по итогам первого полугодия 2024 года и вовсе обнаруживают, что с учетом сезонности квартал к кварталу в апреле—июне импорт сжимался пятый квартал подряд, несмотря на высокий внутренний спрос. Это, по их мнению, и послужило основной причиной укрепления рубля в последние три квартала. Дмитрий Полевой, в свою очередь, отмечает: в рублях сезонно скорректированная стоимость импорта товаров и услуг в июле снизилась на 11,8% против роста на 3,1% в июне, из-за его сокращения в долларах и небольшого укрепления рубля, а к февралю 2022 года июльский импорт составил 85,3% против 90,9% в июне и 90,6% в среднем за первое полугодие 2024 года, что является максимальным снижением с февраля 2023-го.