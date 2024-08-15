К концу августа аномально изменятся цены на аренду квартир: сколько будет стоить жилье

Исследование также показало, что цена долгосрочной аренды квартиры в июле по сравнению с июнем осталась неизменной. В среднем по стране она составляет 30 тысяч рублей в месяц. Самая дорогая аренда зафиксирована в Москве (в среднем 80 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (40 тысяч рублей). Самая дешевая — в Кирове (в среднем 17 тысяч рублей в месяц), Брянске (18 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 20 тысяч рублей). Кроме того, снижение цены на четыре процента было зафиксировано в Омске и Севастополе.