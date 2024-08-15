К концу августа аномально изменятся цены на аренду квартир: сколько будет стоить жилье

Повышение Банком России ключевой ставки, последовавшее за этим подорожание ипотеки, а также корректировка условий программ льготного ипотечного кредитования сказались и на долгосрочной аренде жилья.
Текущий уровень рыночных ипотечных ставок может спровоцировать снижение стоимости «вторички», а также увеличение предлагаемых продавцами дисконтов. При этом далеко не все из них согласятся на продажу квартир по уменьшенным ценам, а задумаются о получении стабильного арендного дохода.
За счет таких продавцов возможно некоторое наполнение объема предложения аренды, что позволит частично удовлетворить спрос при растущей осенью сезонной активности на рынке. Это, в свою очередь, немного замедлит рост медианных ставок по аренде.
По данным сервиса «Яндекс. Аренда», за месяц медианная ставка по долгосрочной аренде в городах-миллионниках в среднем увеличилась на 5,9%.
Аналитики «Авито. Недвижимости» обнаружили новый тренд. Сравнив данные за июнь и июль, они выяснили, что в среднем по России за месяц спрос по долгосрочной аренде поднялся на 11%. При этом у посетителей платформы за месяц на 18% вырос интерес к аренде квартир с четырьмя и более комнатами, трехкомнатных — на 13%, однокомнатных — на 11%, двухкомнатных и студий — по 10%.
Исследование также показало, что цена долгосрочной аренды квартиры в июле по сравнению с июнем осталась неизменной. В среднем по стране она составляет 30 тысяч рублей в месяц. Самая дорогая аренда зафиксирована в Москве (в среднем 80 тысяч рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (40 тысяч рублей). Самая дешевая — в Кирове (в среднем 17 тысяч рублей в месяц), Брянске (18 тысяч рублей), Ярославле и Ульяновске (по 20 тысяч рублей). Кроме того, снижение цены на четыре процента было зафиксировано в Омске и Севастополе.
Чего ждать ближе к осени
С приближением сентября возможно увеличение спроса, что на фоне дефицита предложения будет способствовать росту арендных ставок. В «ИНКОМ-Недвижимости» считают, что они могут увеличиться к концу августа на 5−10%.
Кроме того, ставки будут расти из-за быстрого ухода из экспозиции самых оптимальных в плане ликвидности и цены вариантов. Сдача таких объектов может производиться буквально в течение нескольких часов после публикации объявления.
В процентном отношении расти в цене будет аренда самых ликвидных и востребованных вариантов. К ним относятся студии, «однушки» и квартиры большой площади без ремонта, предназначенные под сдачу в аренду большим семьям либо разным жильцам покомнатно.
Как сэкономить на аренде квартиры
С целью экономии на аренде стоит присмотреться к вариантам в старом жилом фонде. Стоимость аренды в сталинках, хрущевках и брежневках, как правило, ниже, чем в более современных объектах. При этом качество инфраструктуры, транспортной доступности и иные параметры многих квартир являются вполне конкурентоспособными.
Еще один способ экономии представляет собой разумный компромисс между ценой, комфортом и инфраструктурой. Для поиска оптимального варианта нужно решить, готовы ли вы тратить больше времени на дорогу, собираетесь ли делать в арендованной квартире ремонт, нужны ли вам крупные магазины в шаговой доступности или есть возможность доехать до них на машине.
Также можно рассмотреть вариант аренды квартиры «под ремонт». Стоимость проживания при проведении ремонтных работ может снижаться, а иногда и быть бесплатной. Все зависит от сложности, объема работ и договоренности с собственником.
Кроме того, еще одним вариантом является аренда квартиры с изъянами. Как правило, в данном случае арендодатель предлагает различный дисконт в зависимости от масштаба повреждений.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Лесничая