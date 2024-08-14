Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Другой адвокат Блиновской заявлял ранее в Мосгорсуде на заседании о продлении ей срока ареста о том, что срок давности по инкриминируемой блогеру статье об уклонении от уплаты налогов истек 15 июля 2024 года. Юрист Иван Морозов, также представляющий интересы блогера, уточнял агентству, что из общего долга Елены Блиновской перед государством в размере около 1,4 млрд рублей его доверительнице осталось выплатить порядка 1,2 млрд рублей. Он также отмечал, что в эту сумму входят долги, не фигурирующие в уголовном деле Блиновской. По его словам, эта сумма была сформирована по всем обязательствам блогера перед государством в целом.