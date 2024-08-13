Стали известны подробности дела о коррупции экс-сотрудников МВД

Обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.