За чем следить инвестору на этой неделе: ключевые события в РФ и мире

События в мире.
На этой неделе в США выйдут данные по инфляции за июль. И пусть в годовом выражении показатель может снизиться, месячный рост цен, вероятно, окажется более высоким, чем в июне. Но американский рынок уже достаточно скорректировался на прошлой неделе, и мы не думаем, что индекс акций США S&P 500 выйдет из диапазона 5195−5440 пунктов.
Также есть вероятность, что наконец-то прояснится ситуация с экономикой Китая. В Поднебесной выйдут данные по потребительскому спросу и промышленному производству. Рынок ожидает, что в июле динамика сложилась не хуже, чем в июне, а это сигнал, что экономика Китая не замедлилась. К тому же, инфляция в Китае в июле увеличилась с 0.2% г/г до 0.5% г/г, что говорит о росте потребительской активности.
В России.
На этой неделе Центробанк выложит отчет с оценкой июльской инфляции и августовский мониторинг предприятий. Последний должен показать, сохраняется ли прежний высокий рост экономики в стране. Эти данные также могут повлиять на будущие решения регулятора по ключевой ставке.
Пока же ясности нет. Однако вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях до 20% велика, и российским инвесторам лучше держать деньги на коротких депозитах и облигациях с «плавающим» купоном.
Рубль.
Рубль, как и ожидали аналитики Market Power, в первую неделю августа просел к доллару — несмотря на то, что сезонность в нынешних реалиях — плохое основание для прогнозов по валюте. Однако опрометчиво считать, что курс рубля и дальше будет слабеть, ведь эта неделя — последняя перед ежемесячным налоговым периодом, когда экспортеры продают зарубежную валюту, чтобы заплатить в казну. А это положительно влияет на курс рубля, который, по нашим прогнозам, на этой неделе будет в коридоре: ₽83−89 за доллар.
Нефть.
На прошлой неделе нефть практически коснулась нижней границы нашего прогнозного диапазона: котировки «черного золота» снижались 3% — до $76,5. Само собой тут сказалась не только глобальная распродажа активов, но и ожидания замедления мировой экономики, в первую очередь в США и Китае, и снижения спроса на нефть.
Однако мониторинговый комитет альянса ОПЕК+ по итогам прошедшего заседания заявил, что может отказаться от наращивания добычи, давая понять, что альянс заинтересован в нефти выше $80 за баррель. По расчетам аналитиков, цена нефти на этой неделе может колебаться в коридоре $75,2−84,2 за баррель.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»