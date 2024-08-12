За чем следить инвестору на этой неделе: ключевые события в РФ и мире

Рубль, как и ожидали аналитики Market Power, в первую неделю августа просел к доллару — несмотря на то, что сезонность в нынешних реалиях — плохое основание для прогнозов по валюте. Однако опрометчиво считать, что курс рубля и дальше будет слабеть, ведь эта неделя — последняя перед ежемесячным налоговым периодом, когда экспортеры продают зарубежную валюту, чтобы заплатить в казну. А это положительно влияет на курс рубля, который, по нашим прогнозам, на этой неделе будет в коридоре: ₽83−89 за доллар.