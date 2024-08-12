Все о получении пенсионных выплат за умершего пенсионера

Начисленная пенсия, причитавшаяся пенсионеру в текущем месяце и оставшаяся неполученной в связи с его смертью, не включается в состав наследства. Она выплачивается, если нетрудоспособные члены семьи умершего обратились за неполученными суммами пенсии не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти родственника. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.