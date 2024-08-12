Все о получении пенсионных выплат за умершего пенсионера

Начисленная пенсия, причитавшаяся пенсионеру в текущем месяце и оставшаяся неполученной в связи с его смертью, не включается в состав наследства. Она выплачивается, если нетрудоспособные члены семьи умершего обратились за неполученными суммами пенсии не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти родственника. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Пенсия полагается тем нетрудоспособным членам семьи, которые проживали совместно с данным пенсионером на день его смерти; находились на его полном иждивении — на полном содержании за счет умершего или получали от него помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию.
«При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну», — говорит адвокат.
При отсутствии перечисленных лиц или истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом.
По словам юриста, территориальный орган Социального фонда вправе выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера на основании их заявления и (или) запроса нотариуса.
Чтобы получить пенсию, членам семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день его смерти, необходимо до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера представить следующие документы:
• заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии (бланк заявления);
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о смерти;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении
По истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера выплата неполученных им сумм осуществляется наследникам, представившим следующие документы:
• заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о праве на наследство.
Все эти документы предоставляются в любой территориальный орган Социального фонда, рассказал Кирилл Данилов.
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Елена Рогачева