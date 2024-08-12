Ведомства и аналитики пытаются уловить признаки охлаждения перегрева экономики

В целом факт начала охлаждения перегретой экономики РФ пока не является определенным. О первых его признаках (не уточняя о каких) ЦБ заговорил на прошлой неделе (см. «Ъ» 8 августа). Композитный PMI (деловая активность в промышленности и сфере услуг) после резкого ухода в части услуг в минус в июне (см. «Ъ» от 22 июля) в июле снова вернулся к небольшому росту (51,9 против 49,8 пункта). Впрочем, как отмечал Александр Исаков из Bloomberg Economics, показатели выборки для PMI в услугах сильно сместились в сторону пессимизма в сравнении с индексом бизнес-уверенности от ЦБ (см. «Ъ» от 5 августа) и рост деловой активности может быть большим. «Уровень уверенности из опросов Банка России соответствует PMI в услугах в диапазоне 53,3−55,57», — оценил эксперт динамику показателя в июле (см. график).