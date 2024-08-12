В России может вырасти спрос на автоломбарды

Хотя автоломбарды занимают всего около 5% рынка, со временем они могут занять свою нишу на рынке подержанных автомобилей, который сейчас активно пополняется китайскими моделями. Банки и дилеры не всегда готовы работать с такими машинами, и здесь автоломбарды могут предложить свои услуги. Эксперты выделяют несколько факторов, которые способствуют росту популярности автоломбардов, предоставляющих займы под залог автомобилей.