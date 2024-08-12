В России может вырасти спрос на автоломбарды

Как пишет издание «Коммерсант», с начала 2024 года Центральный банк зарегистрировал в реестре ломбардов 12 специализированных автоломбардов. Это самый высокий показатель с 2020 года. На данный момент в реестре числится 63 ломбарда, которые занимаются только залогами автомобилей.
Хотя автоломбарды занимают всего около 5% рынка, со временем они могут занять свою нишу на рынке подержанных автомобилей, который сейчас активно пополняется китайскими моделями. Банки и дилеры не всегда готовы работать с такими машинами, и здесь автоломбарды могут предложить свои услуги. Эксперты выделяют несколько факторов, которые способствуют росту популярности автоломбардов, предоставляющих займы под залог автомобилей.
Во-первых, для работы с авто не требуется взаимодействие с Пробирной палатой, в отличие от работы с драгоценностями. Во-вторых, отсутствуют ограничения по суммам займов, зависящим от рыночной стоимости залогового имущества.
Павел Самиев, директор компании «Бизнесдром», прогнозирует, что сегмент автоломбардов будет расти быстрее других направлений ломбардного бизнеса. Он считает, что эти ломбарды займут значительную нишу на рынке подержанных авто, пополняемом новыми моделями из Китая.
На фоне роста цен на авто и повышения ключевой ставки продажи подержанных авто могут значительно увеличиться. Автомобили представляют собой понятный и ликвидный актив для ломбардов. Однако необходимо создавать соответствующую инфраструктуру: стоянки и страхование залогов. При полной стоимости кредита такие расходы могут снизить рентабельность автоломбардов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева