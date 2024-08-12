В России может появиться единый цифровой реестр нуждающихся в жилье

«Проект федерального закона предусматривает осуществление учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе с использованием единой информационной системы жилищного строительства. При реализации органами власти и местного самоуправления указанных полномочий на базе ЕИСЖС в автоматическом режиме будет формироваться единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, посредством размещения в нем соответствующей информации органами власти и местного самоуправления», — говорится в тексте пояснительной записки к документу.