В Курской и Белгородской областях введут мораторий по ипотеке

В Курской и Белгородской областях введут мораторий по выплате ипотеки и потребкредитов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
Глава государства предложение поддержал.
«По Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбера, и ВТБ, и всех других банковских учреждений, которые предоставляли (ипотеки и кредиты — “Ъ”) жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем это и по Белгородской области», — сказал Денис Мантуров.
Владимир Путин сказал, что это нужно сделать обязательно. Он также попросил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова оформить мораторий «в качестве бумаги», чтобы «это было документом». Денис Мантуров добавил, что мораторий может быть распространен в том числе на Брянскую область.