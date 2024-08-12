В Курской и Белгородской областях введут мораторий по ипотеке

«По Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбера, и ВТБ, и всех других банковских учреждений, которые предоставляли (ипотеки и кредиты — “Ъ”) жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем это и по Белгородской области», — сказал Денис Мантуров.