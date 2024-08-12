В Финуниверситете сравнили траты жителей Москвы и Санкт-Петербурга

На свадьбу москвичи в среднем готовы потратить 449,7 тысячи рублей, а петербуржцы — 351,4 тысячи. Однако чаще всего в обеих столицах надеются потратить до 100 тысяч рублей — 29,9% в Москве и 37,2% — в Санкт-Петербурге. На расходы от 101 до 200 тысяч рублей готовы 30,7% москвичей и 36,1% петербуржцев; от 201 до 300 тысяч — 15,4% жителей Москвы и 11,6% жителей Санкт-Петербурга. Самые большие траты, от 301 до 500 тысяч, приемлемы для 11,9% в Москве и 7,1% — в Санкт-Петербурге.