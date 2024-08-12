В ЦБ ответили на критику о сдерживании экономики РФ

Заботкин напомнил, что прогноз Банка России предполагает рост ВВП как в 2024, так и в 2025 годах. Однако в 2025 году рост будет более сдержанным — по прогнозу ЦБ 0,5−1,5%. Представитель регулятора пояснил, что это связано не с замедлением расширения производственных возможностей экономики, а со стабилизацией спроса на достигнутых высоких уровнях после резкого рывка 2023−2024 годов.