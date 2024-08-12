Торговля навынос. Импорт РФ все больше отстает от экспорта

Разбивка по группам товаров свидетельствует о том, что за январь—июнь вырос экспорт минеральной продукции: на 2,8% год к году, до $129,7 млрд. Наиболее заметно сокращался в первом полугодии вывоз металлов и изделий из них (на 5,2%, до $27,8 млрд), а также продовольственных товаров и сельхозсырья (на 5,3%, до $20,8 млрд). Последнее, поясним, может быть связано со снижением цен на ключевой товар российского АПК — пшеницу (см. «Ъ» от 4 июля). Среди импортных позиций наиболее заметное сокращение в поставках в РФ продукции химической промышленности (на 14,1%, до $25 млрд), а также машин и оборудования (на 5,2%, до $66,1 млрд).