Сумма сделки по продаже месторождения «Дегдекан» «Алросе» составила 5,44 млрд рублей

«В июне 2024 года группа приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения “Дегдеканское рудное поле” в Тенькинском районе Магаданской области за 5 440 млн руб. Разведанные запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы С1+С2 — 38 тонн, со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые запасы)», — говорится в документе. Там также отмечается, что «Алроса» планирует приступить к добыче в 2027 году.