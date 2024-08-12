Сумма сделки по продаже месторождения «Дегдекан» «Алросе» составила 5,44 млрд рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания «Алроса», которая в июне 2024 года приобрела у золотодобытчика «Полюс» золоторудное месторождение Дегдеканское рудное поле в Магаданской области, намерена приступить к добыче в 2027 году. Сумма сделки составила 5,44 млрд рублей, следует из отчетности «Алросы» по МСФО за I полугодие.
«В июне 2024 года группа приобрела лицензию на разработку золоторудного месторождения “Дегдеканское рудное поле” в Тенькинском районе Магаданской области за 5 440 млн руб. Разведанные запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы С1+С2 — 38 тонн, со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые запасы)», — говорится в документе. Там также отмечается, что «Алроса» планирует приступить к добыче в 2027 году.