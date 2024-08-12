Суд приговорил бывших топ-менеджеров Нота-банка к срокам от 5 до 11 лет колонии

По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года фигуранты дела организовали выдачу кредитов нескольким десяткам подставных фирм, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Как считает МВД, махинации совершались в несколько этапов. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы». Обвинение братьям Ерохиным было предъявлено еще в сентябре 2019 года. После этого последовали аресты ряда фигурантов дела, среди которых были и топ-менеджеры кредитного учреждения.