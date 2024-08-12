Рубль потек в закрома. У пшеницы заколосились закупочные цены

На фоне растущей стоимости покупки стоимость продажи российского зерна за рубежом остается стабильной, $220−223 за тонну FOB, согласно «Совэкону». В «Русагротрансе» отметили снижение за неделю на $2, до $220 за тонну. Конъюнктура приводит к сокращению маржинальности экспортных поставок, говорит господин Сизов. Сдерживать стоимость российской пшеницы на мировом рынке, по его словам, продолжает высокая конкуренция с Болгарией и Румынией, где урожай оказался хорошим. Стоимость пшеницы других стран-конкурентов растет. Французская за неделю, согласно «Русагротрансу», подорожала на $2, до $242 за тонну, германская — на $5, до $248 за тонну, американская — на $7, до $218 за тонну. Из-за дождей и недосева валовый сбор во Франции может стать минимальным за 40 лет, а экспортный потенциал снизится, поясняют аналитики.