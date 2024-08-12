Российский рынок останется под нисходящим давлением

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением из-за отсутствия значимых драйверов для масштабных покупок, но может ощущать поддержку в сырьевом секторе из-за попыток роста цен на нефть и металлы. Пятничные данные по потребительской инфляции в РФ за июль совпали с прогнозами и показали ускорение роста цен до 9,1% г/г и 1,1% м/м, что оправдывает жесткий тон ЦБ РФ и подтверждает риски его сохранения как минимум в ближайшие месяцы. На предстоящей неделе в целом в РФ продолжат оценивать новости с геополитического фронта и будут ждать дивидендных рекомендаций от Ростелекома (за 2023 год), Татнефти и Черкизово (за 2024 год), а таже финансовых результатов АЛРОСы, Ростелекома, X5 Retail Group, Совкомбанка и Софтлайн. В понедельник операционные результаты за июль также представит Аэрофлот.