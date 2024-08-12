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Российский рынок останется под нисходящим давлением

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост вслед за повышением прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны, рассказывает Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Источник: Freepik

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились примерно на 0,1%, при этом долларовый индикатор по ходу сессии достиг очередного минимума с 2023 года 1029 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи также находится недалеко от самого низкого значения текущего года 2803 пункта, который рискует обновить в ближайшие сессии.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов упал менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,87 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,99 ₽ и 95,18 ₽ соответственно, отразив ослабление рубля по сравнению со значениями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением из-за отсутствия значимых драйверов для масштабных покупок, но может ощущать поддержку в сырьевом секторе из-за попыток роста цен на нефть и металлы. Пятничные данные по потребительской инфляции в РФ за июль совпали с прогнозами и показали ускорение роста цен до 9,1% г/г и 1,1% м/м, что оправдывает жесткий тон ЦБ РФ и подтверждает риски его сохранения как минимум в ближайшие месяцы. На предстоящей неделе в целом в РФ продолжат оценивать новости с геополитического фронта и будут ждать дивидендных рекомендаций от Ростелекома (за 2023 год), Татнефти и Черкизово (за 2024 год), а таже финансовых результатов АЛРОСы, Ростелекома, X5 Retail Group, Совкомбанка и Софтлайн. В понедельник операционные результаты за июль также представит Аэрофлот.

События дня:

  • объемы нового кредитования в Китае (12.00 мск)
  • ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
  • торговый баланс РФ в июне (18.00 мск)
  • операционные результаты Аэрофлота за июль 2024 г
  • совет директоров Ростелекома по дивидендам за 2023 год
  • финансовые результаты АЛРОСЫ за 1-е полугодие 2024 г по МСФО