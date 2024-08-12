Российским пенсионерам нашли применение

Она сослалась на прогноз Росстата, по которому к 2036 году большая часть населения будет представлена возрастными группами 46−50 лет и 51−55 лет, тогда как пять лет назад большая часть граждан были в возрасте 31−35 лет и 36−40 лет. По словам сенатора, сегодня каждый четвертый россиянин находится в пенсионном возрасте.