Росимущество сменило гендиректора ЧЭМК

По распоряжению Росимущества на должность гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) назначен Анатолия Бровко, сообщила пресс-служба компании. До этого Бровко работал замгендиректора.
Сегодня, 12 августа, новый гендиректор был представлен коллективу ЧЭМК. «Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления», — говорится в пресс-релизе компании.
В июне суд Челябинска отправил под арест на два месяца гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В том же месяце совет директоров ЧЭМК назначил и. о. гендиректора Владимира Иванченко, до этого работавшего директором по производству комбината.