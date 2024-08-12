Росимущество сменило гендиректора ЧЭМК

В июне суд Челябинска отправил под арест на два месяца гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В том же месяце совет директоров ЧЭМК назначил и. о. гендиректора Владимира Иванченко, до этого работавшего директором по производству комбината.