Правительство утвердило правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

Отмечается, что появление правил будет способствовать решению двух вопросов. Так, управляющие компании больше не смогут отказывать интернет-провайдерам в доступе в дома, что ранее ограничивало право граждан на выбор поставщиков услуг связи. Кроме того, определены типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах, а также порядок действий управляющих компаний и интернет-провайдеров в случае, если в ходе работ по установке или демонтажу оборудования был причинен ущерб общему имуществу в многоквартирном доме.