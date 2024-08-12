Правительство утвердило правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство РФ утвердило единые правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний в многоквартирных домах, сообщается на сайте кабмина.
«Взаимодействие компаний-провайдеров, предоставляющих услуги по выходу в интернет, и управляющих компаний многоквартирных домов теперь будет регулироваться едиными правилами. Постановление, утверждающее такой документ, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что появление правил будет способствовать решению двух вопросов. Так, управляющие компании больше не смогут отказывать интернет-провайдерам в доступе в дома, что ранее ограничивало право граждан на выбор поставщиков услуг связи. Кроме того, определены типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах, а также порядок действий управляющих компаний и интернет-провайдеров в случае, если в ходе работ по установке или демонтажу оборудования был причинен ущерб общему имуществу в многоквартирном доме.
Утвержденные правила позволят упростить разрешение споров между управляющими компаниями, интернет-провайдерами и жильцами, проживающими в доме, добавляется в сообщении.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Он предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.