Почта Банк прекращает предоставление ипотечных займов

Как сообщает «Коммерсант», с сентября Почта Банк прекращает приём новых заявок по ипотечному кредитованию, оставляя за собой исполнение только уже одобренных. Ипотечное направление, запущенное всего год назад, просуществовало недолго.
Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко отметил, что банк только начал успешно масштабировать этот бизнес.
Гордейко пояснил, что завершение программы льготной ипотеки, включающей ИЖС без привлечения подрядчиков, сильно повлияло на бизнес. Теперь ИЖС можно получить только в рамках семейной ипотеки через эскроу-счета. Хотя Почта Банк включен в перечень организаций ЦБ РФ, уполномоченных на открытие таких счетов, его бизнес-модель не предусматривает открытие и ведение расчетных счетов застройщика и эскроу-счетов для долевого участия в строительстве.
Кроме того, изменилась и компенсация по ИЖС-программе, что сделало её менее комфортной по сравнению с новостройками. В условиях высоких процентных ставок ипотека стала еще менее прибыльной. Почта Банк не обладает широкой продуктовой линейкой и возможностями кросс-продаж, что также затрудняет ведение данного бизнеса.
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Виктория Воропаева