Почта Банк прекращает предоставление ипотечных займов

Гордейко пояснил, что завершение программы льготной ипотеки, включающей ИЖС без привлечения подрядчиков, сильно повлияло на бизнес. Теперь ИЖС можно получить только в рамках семейной ипотеки через эскроу-счета. Хотя Почта Банк включен в перечень организаций ЦБ РФ, уполномоченных на открытие таких счетов, его бизнес-модель не предусматривает открытие и ведение расчетных счетов застройщика и эскроу-счетов для долевого участия в строительстве.