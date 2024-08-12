Контейнерные перевозки из Китая подорожали более чем в 3 раза

«С одной стороны, мы видим рост глобального спроса на контейнерные перевозки. Их объемы уже сейчас превышают пост-пандемийный показатель 2021 года. При этом дефицита мощностей не наблюдается, и предложение перевозчиков с запасом покрывает растущий спрос», — отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.