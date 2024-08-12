Контейнерные перевозки из Китая подорожали более чем в 3 раза

Так, фрахт 40-футового контейнера по маршруту Шанхай — Роттердам оценивается в 7 929 долларов — это прирост в 374% в годовом выражении. Опрошенные «РГ» эксперты объяснили, как это скажется на стоимости импорта в Россию.
Стоимость логистики всегда влияет на стоимость товаров. Об этом рассказал доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий.
«Увидим ли мы какое-то особенное подорожание товаров из Китая? Думаю, что нет. Подорожание идет постоянно, как и ставки на доставку выросли не одномоментно. Предполагаю, что основная часть подорожания уже заложена в цены», — пояснил он.
Хотя на какие-то крупные товары, стоимость доставки которых полностью ложится на цену 1−2 единиц (оборудование, например), изменения в стоимости доставки влияют более значительно и заметно, резюмировал эксперт.
«С одной стороны, мы видим рост глобального спроса на контейнерные перевозки. Их объемы уже сейчас превышают пост-пандемийный показатель 2021 года. При этом дефицита мощностей не наблюдается, и предложение перевозчиков с запасом покрывает растущий спрос», — отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
По его словам, причиной резкого скачка стоимости доставки контейнерных перевозок стала непростая ситуация в Красном море. Перевозчики вынуждены идти в обход Мыса Доброй Надежды, что вызвало рост стоимости, а увеличение стоимости фрахта влияет на глобальную инфляцию. Обычно считается, что удвоение стоимости фрахта добавляет 0,7% к мировой инфляции.
При этом на параллельный импорт большее влияние оказывает санкционное давление, уточнил эксперт. Поскольку участникам трансграничной торговли изначально приходится формировать сложные логистические маршруты, использовать цепочки торговых и финансовых посредников.