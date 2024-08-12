Колыма представит ключевые инвестпроекты и туристические проекты на ВЭФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Магаданская область представит на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума свои ключевые инвестиционные проекты и общий туристический потенциал. Это ввод новых золотодобывающих предприятий, уникальное производство рыбного жира и качественные изменения в городской инфраструктуре, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Социально-экономический рост Колымы набирает темпы. Регион занимает седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. Мы реализуем мастер-план — создаем современные пространства для отдыха, образования, спорта, строим жилье, социальную инфраструктуру, развиваем туристическую отрасль. В регионе действует широкий спектр региональных мер поддержки. За счет областного бюджета полностью компенсируются путевки для детей в летние оздоровительные лагеря. Студенты в колледжах и техникумах получают стипендию свыше 22 тыс. рублей. На Колыме большие возможности для построения карьеры. Экспозиция региона отражает его достижения и особенности», — отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Специалисты рассказали, что в основном павильоне будут киоски с информацией о промышленности области ее особо значимых инвестиционных проектах. Также гостям выставки представят туристический потенциал Магадана — покажут фильм о местной природе и представят выставку уникального косторезного искусства коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магаданской области. Посетители смогут в полной мере оценить возможности путешествий по Колыме и познакомиться с необыкновенной северной природой.
В малом павильоне представят разработки и результаты исследований НИЦ «Арктика» — единственного научного учреждения ДВО РАН, занимающегося систематическими исследованиями в области адаптации пришлого населения, жизнедеятельность которого протекает в природно-климатических условиях северо-востока России.
На выставке также представят трехметровую копию скульптуры «Время», оригинал которой — огромный мамонт работы скульптора Юрия Руденко — находится на берегу бухты Нагаева в Магадане. Гости павильона смогут и отдохнуть на специальном островке, стилизованном под современный парк «Маяк» — одно из самых популярных мест отдыха в Магадане.
IX Восточный экономический форум пройдет