Колыма представит ключевые инвестпроекты и туристические проекты на ВЭФ

Специалисты рассказали, что в основном павильоне будут киоски с информацией о промышленности области ее особо значимых инвестиционных проектах. Также гостям выставки представят туристический потенциал Магадана — покажут фильм о местной природе и представят выставку уникального косторезного искусства коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магаданской области. Посетители смогут в полной мере оценить возможности путешествий по Колыме и познакомиться с необыкновенной северной природой.