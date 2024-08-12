Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube

«Ростелесеть» пояснила, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут объяснить пользователям причины проблем с YouTube, и просит Минцифры и Роскомнадзор опубликовать официальное разъяснение, а также «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».