Как повышение пошлин на алкоголь скажется на розничных ценах

На прошлой неделе в России вступили в действие новые пошлины на импортный алкоголь и вино из недружественных стран. Как объяснили «РБК Вино» в Минэкономразвития, «речь идет об очередном блоке контрсанкционных мер». «Меры принимаются в ответ на недружественные действия ряда стран. Они также позволят защитить внутренний рынок и создать дополнительные условия для развития внутреннего производства», — заявили в министерстве. Опрошенные «РБК Вино» эксперты считают, что повышение пошлин приведет к росту цен на алкоголь из недружественных стран и изменению структуры импорта.
Как повысили пошлины на импортный алкоголь
Согласно поставлению правительства:
- ставка ввозной пошлины на крепкий алкоголь увеличилась до 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за 1 л 100-процентного спирта. Речь идет о спиртовых настойках, виски, роме, джине, ликерах и прочих спиртовых напитках. Ранее таможенная ставка на эту продукцию составляла €1,4−1,5 за 1 л напитка;
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- ставка на вино из недружественных стран увеличилась с 20% от таможенной стоимости до 25%, но не менее $2 за 1 л (ранее не менее $1,5);
Соответствующие изменения будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Как поменяется цена на вино из недружественных стран
Повышение пошлин приведет к росту розничной стоимости на вино из недружественных стран. Опрошенные эксперты говорят, что здесь будет действовать принцип «чем выше цена — тем меньше влияют пошлины».
По расчетам генерального директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, наибольший эффект повышение пошлин окажет в нижем ценовом сегменте. Розничная цена на вина из недружественных стран до 1000 ₽ за бутылку может вырасти на 10−15%, вина в ценовом диапазоне от 1000 до 3500 ₽ прибавят 5−10% к цене, а более дорогие вина — порядка 5%.
Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, говорит, что с учетом нового повышения пошлин, стоимость бутылки вина из недружественных стран в рознице будет начинаться от 1000 ₽ «Вино до 1000 ₽ подорожает на 10%, а вино от 1000 ₽ и дороже — на 7%», — считает он.
Генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов говорит, что минимальная стоимость бутылки вина из недружественных стран составит порядка 600 ₽ «Если вино стоит даже до €1 из недружественной страны, то оно точно не будет стоить сейчас уже дешевле 600 ₽ на полке», — говорит он.
По его словам, вина из недружественных стран, которые стоят на полке до 1500 ₽, подорожают в районе 100 ₽, а вот вина, которые сегодня стоят от 1500 ₽ за бутылку, подорожают где-то на 5%.
Руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков также считает, что «можно с уверенностью сказать, что вина из недружественных стран стоимостью до 1000 ₽ на полке будет сложно найти. Полка же выше 1000 ₽ на импорт из недружественных стран продолжит существовать, однако спрос в этом ценовом сегменте намного ниже».
Как поменяется цена на крепкий алкоголь
Согласно поставлению правительства, ставка ввозных пошлин на крепкий алкоголь (крепостью свыше 9%, в том числе ликер, водка, ром, джин, бренди, виски) из недружественных стран установлена в размере 20% от стоимости продукции, но не менее €3 за 1 л 100-процентного спирта.
Как пояснили «РБК Вино» в Минфине, «важно, что данная мера не означает запрета импорта такой продукции, однако позволяет защитить отечественный рынок в условиях внешнего давления»:
«При этом размер ставки рассчитан таким образом, чтобы не допустить значительного увеличения конечной цены продукции в рознице». Как пояснили в министерстве, на рынке крепкого алкоголя доля импортной продукции составляет лишь 12%, на внутреннее производство приходится 88%.
«Поэтому изменение импортных пошлин в целом не окажет существенного влияния на доступность продукции для потребителей в этом сегменте, в том числе учитывая наращивание качества и ассортимента продукции отечественных производителей», — подчеркнули в ведомстве.
По мнению участников рынка, изменение самого принципа к пошлинам на крепкий алкоголь приведет к неожиданным последствиям. «Здесь все произойдет в точности до наоборот по сравнению с винами. На все крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке до 1500 ₽, с нашей точки зрения, изменения цены не должно произойти, — говорит Леонид Рафаилов. — Крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке от 1500 до 3500 ₽, подорожают в среднем около 10%. Все, что стоит сейчас свыше 3500 ₽, подорожает на 15−18%».
По словам Александра Липилина, дорогой сегмент импортного крепкого алкоголя (свыше 5000 ₽ за бутылку) подорожает на 20−25%.
Дело в том, что ранее ставка пошлины на импортный крепкий алкоголь не зависела от его цены. Она составляла €1,4−1,5 за 1 л напитка. За бутылку 0,7 л импортеры платили, соответственно, порядка €1. «Сейчас минимальная пошлина — €3 за 1 л 100-процентного спирта, то есть €0,8 за бутылку крепкого алкоголя 0,7 л. Получается, что для бутылок стоимостью менее €5, пошлина даже немного снизилась», — говорит представитель одного из крупнейших импортеров.
Впрочем, некоторые участники рынка уверены, что подорожать может и дешевый сегмент. Президент компании LADOGA Вениамин Грабар говорит, что «безусловно, подорожание будет и сильнее всего отразится на ценах самой дешевой продукции, которая в основной своей массе, кроме раскрученности своих торговых марок, не имеет больше никаких преимуществ перед продукцией, производимых отечественными ликеро-водочными заводами. В зависимости от стоимости продукции отгрузочные цены увеличатся в среднем на 10%, удорожание на полке может составить до 15%».
Когда изменятся цены на импортный алкоголь
Участники рынка говорят, что цена на импортный алкоголь изменится в самое ближайшее время.
«Повышение пошлин скажется на розничных ценах вина достаточно быстро, — объясняет Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort. — В магазинах новые цены полностью установятся к концу года, а в ресторанах, которые работают обычно с минимальным запасом, это произойдет еще раньше. Виноторговые компании стараются поддерживать определенные запасы вина, но сформировать большие запасы при нынешней процентной ставке довольно сложно. Нормально работающая компания работает с трех-четырехмесячным запасом».
Леонид Рафаилов тоже говорит, что накопленных крупными виноторговыми компаниями стоков хватит на три-четыре месяца. «До конца декабря мы точно увидим уже совершенно другую картину и на полке, и в ассортименте ресторанов», — считает эксперт.
Будут ли дорожать российские вина
В части прогнозов о повышении стоимости на российское вино и алкоголь мнения экспертов разошлись. «Что касается стоимости наших вин, то повышение цен вполне логично, — говорит заместитель генерального директора “Кубань-Вино” Евгений Емельянов. — Это связано не столько с повышением пошлин или акцизов, сколько с общим увеличением затрат производителей. Растет себестоимость производства. Винные вспомогательные материалы подорожали, повысилась стоимость запчастей, выросли цены логистических услуг.
Кроме этого, мы, например, повысили фонд оплаты труда наших сотрудников«. По его словам, цена продукции “Кубань-Вино” в текущем году увеличится на 4−6%. “Это плановое повышение, и оно характерно для всех производителей”, — отмечает эксперт.
«Безусловно, вслед за винами из Европы поднимутся цены и на другие импортные и отечественные вина», — считает Александр Липилин.
Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил «РБК Вино»: «На стоимость нашей продукции, произведенной в России, не влияет повышение или неповышение пошлин на зарубежные вина. Ценовая политика группы компаний “Абрау-Дюрсо” не учитывает данный фактор в целом».
Как изменится ассортимент вин и алкоголя
Все участники рынка активно изучают возможности поставок вина и алкоголя из дружественных стран.
«Мы корректируем наш ассортимент на фоне повышения пошлин, — утверждает Александр Липилин. — Увеличиваем долю вин из дружественных стран, таких как Аргентина, ЮАР и Чили. Также рассматриваем расширение ассортимента российских вин. К сожалению, в связи с рыночной ситуацией соотношение “цена — качество” по ним ухудшается».
«Мы уже начали корректировать наш ассортимент на фоне изменения пошлин, — добавляет Леонид Рафаилов. — Сейчас практически не имеет смысла ввозить недорогие вина из Европы. Думаю, что они просто пропадут, не выдержав ценовой конкуренции с винами из Нового Света: Чили, Аргентины, Южной Африки и из других дружественных стран. Думаю, все виноторговые компании в той или иной степени постоянно корректируют свой ассортимент».
По словам Евгения Щербакова, компания Luding Group продолжит перестраивать портфель, увеличивать долю собственных брендов вин и крепких напитков, а также расширять ассортимент дружественных стран, таких как ЮАР, Чили, Аргентина, которые займут полку до 1000 ₽
Вениамин Грабар из LADOGA настроен более сдержанно. «Каких-то преждевременных и резких шагов по части ассортиментной политики мы предпринимать не станем: потребитель со временем проголосует рублем при выборе продукта. Если “будет тяга”, будем продолжать возить, если нет — пересмотрим портфель», — говорит он.
Максим Черниговский считает, что меньше всего ситуация изменит спрос на премиальные вина и алкоголь. «Потребители этого сегмента обычно менее чувствительны к изменениям цен, поэтому значительного снижения спроса не ожидается», — объясняет он. Вместе с тем эксперт уверен, что структура импорта алкогольной продукции изменится.
«Объем импорта алкоголя из недружественных стран уменьшится, в то время как объемы импорта из других стран увеличатся, — отмечает он. — Это приведет к росту поставок из стран, не подпадающих под санкции, таких как Аргентина, Чили, Грузия и другие».
Как это поможет российским виноделам.
В Минсельхозе считают, что повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран будет способствовать переориентации спроса на высококачественные российские вина и вина дружественных стран-поставщиков.
«При этом для потребителей сохранится широкий ассортимент вин всех видов», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там также отметили положительную динамику производства отечественной винодельческой продукции. «Так, в январе—июне 2024 года объемы выпуска данной продукции составили 30 млн дал, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.
Министерство также передало заявление исполнительного директора ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (АВВР) Алексея Плотникова. «Данные меры являются очередным шагом в правильном направлении. Общий конструктивный подход к комплексному управлению конкурентной ситуацией на рынке налицо. Особенно хочется отметить не только рост непосредственно пошлины, но и повышение минимальной цены для ее расчета», — отметил Алексей Плотников.
По его словам, данные решения позволят российским производителям использовать благоприятный рыночный ландшафт для максимизации поставок, полностью опровергнув все инспирируемые противниками мер поддержки домыслы о каком-либо дефиците вина на российском рынке.
Ожидаемо повышение пошлин нашло полную поддержку у виноделов и производителей алкоголя и вызвало критику у импортеров.
Александр Липилин из компании Fort не поддерживает решение о повышении пошлин. «Это решение контрпродуктивно с разных сторон: бюджет получит меньше сборов, так как импорт будет падать, для российских производителей снизятся стимулы к развитию качества, маркетинговых активностей и так далее», — говорит он.
Леонид Рафаилов добавляет, что есть абсолютно другие меры как для поддержки российского производителя вина, так, собственно, и для пополнения бюджета. «Много сил, времени и экспертизы было потрачено на то, чтобы вырастить нашего потребителя, развить его знания о вине, его предпочтения и переключать его с крепких спиртных напитков на хорошие вина. И сейчас мы делаем очень много для того, чтобы он, к сожалению, возвращался к крепким спиртным напиткам и, к еще большему сожалению, возможно, к коктейлям», — считает эксперт.
Президент компании LADOGA Вениамин Грабар предлагает не останавливаться на повышении пошлин, а просто запретить ввоз брендов компаний из недружественных стран, которые ушли из России.
«Это вполне нормальная протекционистская мера, направленная на защиту рынка для отечественных производителей. Эти меры не критичны по сравнению с теми ограничениями, которые ввели недружественные страны в отношении российской алкогольной продукции, то есть эмбарго. Мы на протяжении многих лет инвестировали в развитие этих рынков, налаживали дистрибуцию, проводили рекламные кампании, и в один день нам просто запретили поставки», — говорит он.
Максим Черниговский считает, что, несмотря на повышение пошлин, значительного роста объема продаж российской винодельческой продукции ожидать не стоит. «В России не хватает собственного виноматериала для значительного увеличения производства готовой продукции», — утверждает он.
Впрочем, сами виноделы считают, что сложившаяся ситуация играет им на руку. Евгений Емельянов из «Кубань-Вино» говорит: «Это, безусловно, возможность для развития российского виноделия. Конечно, полностью закрыть потребности в импорте на сегодняшний день мы не сможем. Для этого потребуется время».
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