Как повышение пошлин на алкоголь скажется на розничных ценах

По мнению участников рынка, изменение самого принципа к пошлинам на крепкий алкоголь приведет к неожиданным последствиям. «Здесь все произойдет в точности до наоборот по сравнению с винами. На все крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке до 1500 ₽, с нашей точки зрения, изменения цены не должно произойти, — говорит Леонид Рафаилов. — Крепкие спиртные напитки, которые стоят сегодня на полке от 1500 до 3500 ₽, подорожают в среднем около 10%. Все, что стоит сейчас свыше 3500 ₽, подорожает на 15−18%».