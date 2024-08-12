Июльский сюрприз: почти в половине мегаполисов снизились цены на недвижимость

В Балашихе вторичное жилье подешевело на 0,95%, до 164 тыс. руб. за квадратный метр, что является четвертым месяцем подряд с отрицательной динамикой. На третьем месте оказался Тольятти, где цены снизились на 0,9%, до 88,2 тыс. руб. за квадратный метр. Далее следует Нижний Новгород с падением на 0,61%, до 135,1 тыс. руб. за квадратный метр. Пятерку замыкает Киров, где стоимость опустилась на 0,6%, до 97,2 тыс. руб. за квадратный метр.