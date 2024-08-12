Июльский сюрприз: почти в половине мегаполисов снизились цены на недвижимость

В июле почти половина крупных городов России столкнулась с падением цен на жилую недвижимость. Согласно данным консалтинговой компании SRG, которые публикует РБК-Недвижимость, за месяц снижение цен было зафиксировано в 23 из 50 исследуемых городов.
Как отметил Олег Репченко из «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», за последние четыре года стоимость жилья в крупных городах возросла в 1,5−2 раза. Однако повышение ключевой ставки Центробанка сделало ипотеку дорогой, причем ставки у некоторых банков превышают 20% годовых, что привело к снижению спроса и давлению на цены.
Рынок недвижимости в разных городах России демонстрирует различные тенденции, сообщил партнер SRG Максим Русаков. В Санкт-Петербурге цены снижаются уже шестой месяц подряд. В то же время в городах Сочи, Махачкала, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ наблюдается рост цен на протяжении всего года. Это уникальное явление, когда небольшие города обгоняют миллионники по темпам роста и стоимости за квадратный метр, отметил Русаков.
В Санкт-Петербурге цены снизились сильнее всего — на 1,3%, до 205,6 тыс. руб. за квадратный метр, продолжая падение седьмой месяц подряд. В июне лидерство по снижению цен удерживал Севастополь с падением на 0,72%.
В Балашихе вторичное жилье подешевело на 0,95%, до 164 тыс. руб. за квадратный метр, что является четвертым месяцем подряд с отрицательной динамикой. На третьем месте оказался Тольятти, где цены снизились на 0,9%, до 88,2 тыс. руб. за квадратный метр. Далее следует Нижний Новгород с падением на 0,61%, до 135,1 тыс. руб. за квадратный метр. Пятерку замыкает Киров, где стоимость опустилась на 0,6%, до 97,2 тыс. руб. за квадратный метр.
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Виктория Воропаева