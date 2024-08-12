Хуснуллин: рынок жилья в России сохранит стабильность в 2024 году

При этом вице-премьер подчеркнул, что сейчас для обеспечения доступности жилья ведется работа по нескольким направлениям. «Мы сохранили на сегодняшний день ипотеку для семей с детьми и считаем, что эта мера также поддержит население. Также у нас есть на сегодняшний день решение по ипотеке на новых территориях, по дальневосточной ипотеке, по IT, по сельской ипотеке», — указал он.