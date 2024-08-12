Хуснуллин: рынок жилья в России сохранит стабильность в 2024 году

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рынок жилья в России сможет сохранить стабильность в 2024 году, несмотря на действующие ограничения в сфере ипотечного кредитования, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Несмотря на то что сейчас есть определенные ограничения по ипотеке, у нас собрано достаточно большое количество средств на счетах эскроу, что позволяет нам рассчитывать, что все начатые проекты будут достроены», — отметил он.
При этом вице-премьер подчеркнул, что сейчас для обеспечения доступности жилья ведется работа по нескольким направлениям. «Мы сохранили на сегодняшний день ипотеку для семей с детьми и считаем, что эта мера также поддержит население. Также у нас есть на сегодняшний день решение по ипотеке на новых территориях, по дальневосточной ипотеке, по IT, по сельской ипотеке», — указал он.
В целом рынок жилья продолжит функционировать стабильно, хотя он «не будет таким большим, как в предыдущий год», заключил Хуснуллин.