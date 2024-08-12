Группа компаний «Модный континент» закрывает магазины Incity

Incity, развиваемый с 2003 года брендом «Модный континент», предлагает недорогую женскую одежду и аксессуары. Выручка группы в 2023 году уменьшилась на 12,6%, составив почти 3 млрд руб., с чистым убытком в 262,3 млн руб. Несмотря на трудности, полное закрытие Incity пока не планируется.