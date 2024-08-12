Группа компаний «Модный континент» закрывает магазины Incity

Группа «Модный континент», ранее контролируемая семьей экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, сокращает количество магазинов Incity на фоне растущего спроса на бюджетную одежду и обувь, сообщает «Коммерсант». Помещения Incity предлагаются другим ритейлерам. Из-за недостатка средств на развитие Incity не смогла воспользоваться уходом зарубежных игроков и оказалась в затруднительном положении. Представитель сети подтвердил закрытие некоторых магазинов, включая последний магазин в Новосибирске.
Основным претендентом на освободившиеся торговые площади называют бренды группы «Спортмастер». В частности, Ostin планирует запуск магазинов Face Code, а Zolla — Nice & Easy. В региональных СМИ сообщалось о готовящемся открытии магазина Face Code в Омске на месте Incity.
Incity, развиваемый с 2003 года брендом «Модный континент», предлагает недорогую женскую одежду и аксессуары. Выручка группы в 2023 году уменьшилась на 12,6%, составив почти 3 млрд руб., с чистым убытком в 262,3 млн руб. Несмотря на трудности, полное закрытие Incity пока не планируется.
На фоне общего роста рынка бюджетного сегмента, продажи «Модного континента» продолжают сокращаться. По данным BusinesStat, совокупные продажи одежды в России в 2023 году увеличились на 7,6%, достигнув 1,8 млрд штук. Доля нижнего ценового сегмента выросла до 74%, сообщила Fashion Consulting Group.
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Виктория Воропаева