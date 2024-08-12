Google полностью лишил российских YouTube-блогеров доходов от монетизации

Компания Google остановила работу сервиса контекстной рекламы в России — он позволял YouTube-блогерам зарабатывать на просмотре рекламы. Таким образом, владельцы страниц на видеохостинге полностью лишились монетизации.
Уточняется, что компания деактивирует все аккаунты в сервисе контекстной рекламы, страной местоположения которых указана Россия.
«Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сообщается в рассылке, которую произвели всем российским блогерам.
Заявляется, что доход за июль будет выплачен в связи с установленными правилами, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.
Согласно предварительным подсчетам, данное решение может оказать существенное влияние на доходы блогеров от онлайн-деятельности.
Ранее сервис контекстной рекламы уже вводил ограничения. В частности, ограничивал показ коммерческих роликов и запретил создавать новые аккаунты для жителей России с марта 2022 года.
Напомним, в марте 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете иностранным агентам размещать рекламу российских физических и юридических лиц на своих информационных ресурсах.