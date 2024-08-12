ФАС завела дело против ОТЭКО из-за тарифов на перевалку угля

В феврале 2024 года грузовладельцы объявили бойкот ОТЭКО и сняли заявки на поставки угля в адрес Тамани. Собеседники РБК на угольном рынке сообщили, что в январе тариф ОТЭКО достигал $38 за тонну. В то же время Туапсинский морской торговый порт предлагал перегружать уголь за $15 за тонну, Таганрогский морской торговый порт — $11 за тонну.