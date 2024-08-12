Эксперт: страны БРИКС больше не придают большого значения доллару

«А если вы посмотрите на санкции, то за два года Россия стала лучшим примером уверенности в себе. В России все доступно российского производства. А в самой российской экономике наблюдается непрерывный рост», — подчеркнул Шастри. «Страны БРИКС с географической точки зрения очень далеки друг от друга, но несмотря на это у нас очень устойчивый стратегический рост. И это нужно принимать во внимание», — заключил он.