Эксперт: сокращение добычи алмазов и нормализация запасов в огранке поддержат спрос

«Спрос на алмазы, на наш взгляд, по-прежнему остается слабым и неустойчивым, о чем свидетельствуют как перенос торговых сессий De Beers и Petra Diamonds, так и результаты сайтов — циклов продаж — De Beers и повторное снижение компанией прогноза по добыче алмазов на 2024 год. Это связано с падением спроса конечных потребителей на изделия с бриллиантами — в первую очередь Китая и США», — рассказала Галич ТАСС.