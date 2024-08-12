Эксперт: сокращение добычи алмазов и нормализация запасов в огранке поддержат спрос

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сокращение добычи алмазов крупными игроками и нормализация запасов камней в сегменте огранки смогут поддержать спрос на камни, считает аналитик отдела ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Татьяна Галич.
«Спрос на алмазы, на наш взгляд, по-прежнему остается слабым и неустойчивым, о чем свидетельствуют как перенос торговых сессий De Beers и Petra Diamonds, так и результаты сайтов — циклов продаж — De Beers и повторное снижение компанией прогноза по добыче алмазов на 2024 год. Это связано с падением спроса конечных потребителей на изделия с бриллиантами — в первую очередь Китая и США», — рассказала Галич ТАСС.
Эксперт отметила, что снижение цен на бриллианты массой 1 карат продолжается с 2022 года. Влияние на спрос и цены, по мнению аналитика, оказывают замедление экономического роста и изменение моделей потребления, также конкуренцию составляют искусственные камни.
«По нашему мнению, поддержку спросу на алмазы может оказать нормализация уровня запасов в сегменте огранки, а также плановое сокращение добычи алмазов De Beers и Petra Diamonds», — добавила она.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев ранее заявлял, что надежды на восстановление рынка могут опираться на увеличение спроса со стороны развивающихся стран Азии.
Алмазодобывающая компания De Beers отменила запланированную на конец августа торговую сессию по продаже необработанных алмазов из-за падения на них спроса в мире. Компания отмечала, что на рынке создалось превышение предложения над спросом, а одной из причин, которые привели к переизбытку необработанных алмазов, стало значительное падение объемов производства бриллиантов в Индии в июле и начале августа.