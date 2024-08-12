Эксперт ожидает сбора зерна в РФ в 2024 году на уровне около 130 млн тонн

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сбор зерна в России по итогам 2024 года может составить около 130 млн тонн, в том числе около 83 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в ходе пресс-конференции.
«Минсельхоз прогнозирует 132 млн тонн валовый сбор. Кто-то из аналитиков поменьше — 128−129 млн тонн. Мы пока сохраняем наш прогноз в районе 130 млн тонн (общий вал) и 82−83 млн тонн пшеницы в составе этого урожая», — сказал он.
Злочевский отметил, что многие эксперты объясняют снижение объемов урожая зерна весенними заморозками и последовавшей затем засухой. Он напомнил, что весенние заморозки происходят ежегодно, но, как правило, в апреле. В этом году они пришлись на май и повредили часть взошедших посевов.
«Заморозки прошлись и по тем регионам, где не было всходов. И там ничего не пострадало вообще. Если оценивать потери в целом, то по озимому севу у нас списано под зерновыми 1,4 млн га», — рассказал эксперт.
Что касается засухи, то она затронула небольшое количество регионов, например, Ростовскую область. При этом часть потерь от засухи компенсируют другие регионы — Краснодарский край, Урал, объяснил глава РЗС. По его словам, гораздо более существенное влияние на урожай оказывают потери посевных площадей из-за недосева.
«Это не значит, что они простаивают. Они пересеваются другими культурами. И у нас растут площади под горохом, чечевицей, нутом, соей, рапсом. То есть, под теми культурами, которые остаются в рентабельной зоне», — добавил Злочевский.