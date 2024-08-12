Экономисты ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год

Тем не менее, аналитики все еще ожидают, что отложенное восстановление начнет набирать обороты, прогнозируя непрерывный рост до 2026 года. Это может стать утешением для канцлера Олафа Шольца, который наблюдал рост экономики менее чем в половине календарных кварталов с момента вступления в должность.