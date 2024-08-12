Достигнет «дна»: нефти пророчат падение цен в 2025 году

Спрос на нефть остаётся устойчивым на Западе и в Индии, что не соответствует ожиданиям глобальной рецессии. Тем не менее, потенциальные риски пошлин со стороны возможной второй администрации Трампа и снижение спроса в Китае могут стать причиной падения цен в 2025 году.