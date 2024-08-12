Достигнет «дна»: нефти пророчат падение цен в 2025 году

Цена нефти марки Brent опустилась до 75 долларов за баррель, что может указывать на формирование дна после недавней распродажи. Согласно заметке аналитиков Goldman Sachs от 5 августа, понижательный тренд вызван опасениями по поводу усиливающихся рисков рецессии.
Инвестиционный банк уверен, что ограниченные угрозы рецессии и поддерживаемый уровень спроса на сырую нефть будут способствовать стабилизации цен. Тем не менее, аналитики Goldman Sachs предупреждают, что в 2025 году риски снижения цен на нефть возрастут.
Базовый сценарий Goldman Sachs предполагает, что цены на нефть останутся в диапазоне 75−90 долларов за баррель. Экономисты банка утверждают, что риски рецессии ограничены, благодаря отсутствию значительных финансовых дисбалансов и возможности ФРС сократить ставку на 525 базисных пунктов.
Спрос на нефть остаётся устойчивым на Западе и в Индии, что не соответствует ожиданиям глобальной рецессии. Тем не менее, потенциальные риски пошлин со стороны возможной второй администрации Трампа и снижение спроса в Китае могут стать причиной падения цен в 2025 году.
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Виктория Воропаева