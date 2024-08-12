Доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ в II квартале снизилась до 44,6%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Доля нерезидентов в суверенных еврооблигациях РФ в II квартале снизилась до 44,6%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
На 1 апреля 2024 года эта доля составляла 45%.
При этом общий объем еврооблигаций РФ, которые принадлежат нерезидентам, по номинальной стоимости за II квартал снизился на $0,122 млрд — до $14,602 млрд.
По итогам второго квартала 2023 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 44,5%, а общий объем еврооблигаций, принадлежавших нерезидентам, достигал $16,083 млрд.