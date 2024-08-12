Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I полугодии снизилась на 34%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль «Алросы» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам I полугодия 2024 года снизилась на 34,14%, до 36,6 млрд рублей против 55,57 млрд рублей в январе — июне 2023 года. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка от продаж алмазодобывающей компании снизилась до 179,5 млрд рублей против 188,2 млрд рублей годом ранее.
При этом оценка запасов алмазов компании в денежном выражении сократилась на 31,9%, до 57,4 млрд рублей, а в целом оценка запасов — на 8,5%, до 166,3 млрд рублей.
Прибыль компании до налогообложения за первое полугодие 2024 года уменьшилась на 34,15%, до 45,8 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 24,2%, до 67,88 млрд рублей.
«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций «Алросы», Республика Саха (Якутия) — 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.