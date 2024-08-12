Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I полугодии снизилась на 34%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль «Алросы» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам I полугодия 2024 года снизилась на 34,14%, до 36,6 млрд рублей против 55,57 млрд рублей в январе — июне 2023 года. Об этом говорится в отчете компании.