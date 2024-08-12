Бывший завод Volkswagen в Калуге выпустит 27 тысяч машин в 2024 году

«Интерфакс» со слов Попова отмечает, что автокластер в регионе возобновил работу. Компания «АМО», ранее принадлежавшая группе «Промышленные инвестиции», собрала в этом году 649 грузовиков Volvo Trucks. До конца года планирует собрать 2 тысячи грузовиков. Компания «Автомобильные технологии» осуществляет контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. До конца года она планирует собрать 1,5 тысячи автомобилей.
В прошлом году немецкий концерн Volkswagen продал свои российские активы за 125 млн евро компании «Арт-Финанс». Затем «Арт-Финанс» приобрел петербургский завод Hyundai. На базе этих активов была создана группа AGR.
Калужский автозавод до весны 2022 года выпускал модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также двигатели.
Группа «Промышленные инвестиции» приобрела производственные активы Volvo в России в ноябре прошлого года. Покупателем стало подконтрольное группе АО «АМО». Производство было перезапущено в декабре.
Компания «Автомобильные технологии» производит машины на заводе «ПСМА Рус». Она также работает как импортер и дистрибутор запчастей и автомобилей, в том числе ввезенных по механизму «параллельного импорта».
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Виктория Воропаева