Бывший завод Volkswagen в Калуге выпустит 27 тысяч машин в 2024 году

«Интерфакс» со слов Попова отмечает, что автокластер в регионе возобновил работу. Компания «АМО», ранее принадлежавшая группе «Промышленные инвестиции», собрала в этом году 649 грузовиков Volvo Trucks. До конца года планирует собрать 2 тысячи грузовиков. Компания «Автомобильные технологии» осуществляет контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. До конца года она планирует собрать 1,5 тысячи автомобилей.