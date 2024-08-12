Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший завод Volkswagen в Калуге выпустит 27 тысяч машин в 2024 году

12 августа заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов заявил о начале серийной сборки автомобилей с августа этого года компанией «АГР». До конца года планируется собрать 27 тысяч машин. Пока неизвестно, какие марки будут собирать на предприятии.

Источник: РИА "Новости"

«Интерфакс» со слов Попова отмечает, что автокластер в регионе возобновил работу. Компания «АМО», ранее принадлежавшая группе «Промышленные инвестиции», собрала в этом году 649 грузовиков Volvo Trucks. До конца года планирует собрать 2 тысячи грузовиков. Компания «Автомобильные технологии» осуществляет контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross. До конца года она планирует собрать 1,5 тысячи автомобилей.

В прошлом году немецкий концерн Volkswagen продал свои российские активы за 125 млн евро компании «Арт-Финанс». Затем «Арт-Финанс» приобрел петербургский завод Hyundai. На базе этих активов была создана группа AGR.

Калужский автозавод до весны 2022 года выпускал модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, а также двигатели.

Группа «Промышленные инвестиции» приобрела производственные активы Volvo в России в ноябре прошлого года. Покупателем стало подконтрольное группе АО «АМО». Производство было перезапущено в декабре.

Компания «Автомобильные технологии» производит машины на заводе «ПСМА Рус». Она также работает как импортер и дистрибутор запчастей и автомобилей, в том числе ввезенных по механизму «параллельного импорта».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева