Быть или не быть: как инвесторы обменяются активами

ЕК ввела запрет на обмен активами из-за участия Национального расчетного депозитария (НРД) Мосбиржи, который в июне 2024 года был внесен в список блокирующих санкций США.
Брокерская компания «Инвестиционная палата», выбранная для обмена, планировала провести первые сделки между российскими и иностранными инвесторами 12 августа 2024 года. Заявки от российских инвесторов собирались с 25 марта по 8 мая 2024 года. Российские инвесторы подали более 1 млн заявок. в которых оказалось свыше 2,5 тыс. разных иностранных бумаг: единая стартовая ставка каждого лота составляет 353,1 млн рублей.
Затем «Инвестпалата» с 3 июня до 5 июля принимала заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных Россией ценных бумаг. Окончательные расчеты в рамках обмена активами были запланированы на 29 июля, но по просьбе иностранных инвесторов дату перенесли на 12 августа, чтобы можно было собрать наибольшее количество заявок.
Активы потеряны?
Россия заблокировала в 2022 году все активы иностранных инвесторов, которые хранились на территории страны, в ответ на заморозку активов российских инвесторов в западных юрисдикциях. Ожидалось, что к обмену европейских и американских ценных бумаг на российские предъявят активы на 35 млрд рублей.
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, пока рано говорить, что активы потеряны. НАУФОР вообще предложила обсудить отказ от института центрального депозитария.
«Эта инициатива сейчас будет активно обсуждаться. Если Россия переформатирует свою структуру учета и хранения ценных бумаг на децентрализованную, то возможно эти активы будут возвращены владельцам», — пояснил Абелев.
В любом случае, по его мнению, неправильно говорить, что активы «потеряны», скорее речь идет о том, что они могут быть заморожены. До НРД бумаги доходят, а вот мост пока не работает между НРД и Euroclear, Clearstream (европейские депозитарии, которые заблокировали активы россиян).
В новой децентрализованной структуре, при условии, что никто из ее участников не попадет в санкционные списки в будущем, эта цепочка обмена заработает, прогнозирует экономист.
«Говорить, что сделка накрылась точно нельзя. В будущем могут быть предложены новые схемы», — подчеркнул Олег Абелев.
Ранее предполагалось, что иностранные инвесторы будут выкупать у россиян бумаги, которые учитывались в НРД, за счет средств на счетах типа С. Встречные сделки планировалось проводить на торгах.
«В данном случае мы видим ухудшение условий для обмена активами в основном из-за того, что добавились санкции OFAC (подразделение Минфина США по санкциям)», — считает исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов, член экспертной группы Ассоциации развития финансовой грамотности Илья Херсонцев.
Как он пояснил, основные активы, которые предложены к обмену — американские. Таким образом, главные претенденты на обмен — фонды из США. Им предпочтительней получить американские акции, и затем добиться от OFAC частной лицензии на вывод активов.
«Европейские санкции распространяются на европейских резидентов. Но, так как в схеме может быть задействован Euroclear, также участнику обмена с той стороны может понадобиться частная лицензия Euroclear. Но все время, пока такой фонд будет получать частные лицензии он будет владеть акциями, а не рублями на счетах С», — отметил эксперт.
Иван Белов
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