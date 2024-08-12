Быть или не быть: как инвесторы обменяются активами

«Европейские санкции распространяются на европейских резидентов. Но, так как в схеме может быть задействован Euroclear, также участнику обмена с той стороны может понадобиться частная лицензия Euroclear. Но все время, пока такой фонд будет получать частные лицензии он будет владеть акциями, а не рублями на счетах С», — отметил эксперт.