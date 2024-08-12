«БКС Мир Инвестиций» с 13 августа остановит вывод юаней с брокерских счетов

В начале июля БКС приостановил возможность покупки и продажи на бирже турецкой лиры, также объяснив ситуацию усложнением расчетов между участниками биржевых торгов. В середине того же месяца было озвучено решение об остановке вывода и ввода казахстанских тенге с брокерских счетов на счета в банках и обратно. При этом ограничений на биржевую торговлю тенге, как и в случае с юанем, не вводилось — их можно конвертировать в другую доступную валюту и вывести на счет БКС банка.