Баг по расчету: региональные банки Китая прекращают принимать платежи из РФ

Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, выяснили «Известия». При этом с мая именно через них начал вести расчеты российский бизнес. Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту. Как работают эти варианты и какие еще есть сложности — в материале «Известий».