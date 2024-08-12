Баг по расчету: региональные банки Китая прекращают принимать платежи из РФ

Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, выяснили «Известия». При этом с мая именно через них начал вести расчеты российский бизнес. Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту. Как работают эти варианты и какие еще есть сложности — в материале «Известий».
Как идут платежи в КНР летом 2024 года.
Ситуация по расчетам между Россией и Китаем ухудшается. Даже небольшие региональные банки КНР стали всё чаще отказываться принимать платежи из РФ, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Информацию подтвердили и другие представители отечественных компаний.
— С мая 2024-го мы производили расчеты через небольшой региональный банк в Китае. Такую возможность предоставляли несколько локальных финорганизаций. В мае-июне платежи шли более-менее стабильно. Однако 20 июля пришло письмо от этого банка о приостановке расчетов — уже около месяца у нас висит платеж, — поделилась гендиректор компании-импортера Atvira (занимается поставками оборудования из КНР), эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич.
До этого предполагалось, что небольшие региональные кредитные организации КНР находятся под меньшим прицелом со стороны Запада и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций. Однако, скорее всего, нынешние ограничения связаны именно с опасением рестрикций от США, считает Екатерина Кизевич.
С этим согласился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, небольшие китайские банки, работающие на внутренний рынок, несколько месяцев подряд были «запасным аэродромом» и проводили расчеты с РФ. Это была для них новая ступень развития и дополнительный источник дохода. Однако можно предположить, что поступило предупреждение и возможный риск перевесил все плюсы, отметил эксперт.
Как писали в СМИ в конце июля, около 80% платежей в юанях не принимаются в КНР и возвращаются обратно в РФ.
Сейчас уже больше 98% китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Это касается и региональных игроков. Из-за этого в дальнейшем могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и даже вырасти цены, предупредил эксперт. Он пояснил: российскому бизнесу сейчас сложно что-то купить в КНР.
Еще в середине июля крупнейшие китайские финорганизации стали делить входящий юань на «чистый» и «грязный» (то есть связанный с Россией), а затем отказываться принимать последний, напомнил Алексей Порошин из АО «Первая Группа». Однако сейчас проблема «чистого» юаня стала значительно серьезнее, чем три недели назад, подчеркнул он.
Как перечислить деньги в Китай.
При этом способы отправить деньги в Китай всё же есть, рассказал Алексей Порошин. Например, за последние три недели поток заявок на действующих платежных агентов, которые проводят трансакции через третьи страны, увеличился в несколько раз.
Также некоторые финансовые организации КНР еще принимают рубли, но их число неуклонно снижается, продолжил эксперт. По его словам, российский бизнес начал отправлять платежи в Китай и через гонконгские банки.
Проблему некоторые отечественные компании действительно решают через гонконгские банки, согласился Алексей Разумовский из «Импая Рус». Он пояснил: эта юрисдикция стала некоторым буфером: там есть организации, которые занимаются исключительно расчетами с Россией.
Однако ситуация ухудшается и здесь — некоторые финорганизации КНР уже начали отказываться работать даже с Гонконгом, сообщил Алексей Порошин.
Еще один способ отправлять платежи — через филиал российской кредитной организации в Китае, добавила Екатерина Кизевич из Atvira. Однако юани им приходится покупать у других банков и продавать клиентам по курсу ЦБ + 5%. Тем не менее, судя по опросам, большинство тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, согласны покупать валюту по завышенному курсу, если платежи будут уходить быстро, рассказала эксперт.
Таким образом некоторые российские банки действительно проводят платежи в Китай за два-три дня, сообщил Алексей Разумовский из «Импая Рус». Например, в КНР зашли ВТБ и «Альфа». Однако это не гарантирует, что все китайские компании будут принимать деньги из них — многие отказываются.
Среди других доступных вариантов проведения платежей — криптовалюта и взаимозачет с помощью бартерных сделок, рассказал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Хотя это довольно сложно и не всякая продукция позволяет сделать оплату бартером.
Как российские компании могут отправлять платежи через дружественные страны.
Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023-го. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ — тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США.
С января несколько кредитных организаций уже перестали принимать и трансакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно). В марте этот список расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают 1-е, 10-е и 12-е места по капитализации), а также Bank of Taizhou. На фоне риска вторичных мер Турция и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, российский бизнес находит способы оплачивать товары и услуги, подчеркнул Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. По его словам, многие предприятия, регулярно работающие с КНР, открыли офисы в дружественных странах. Санкции на них формально не наложены, поэтому можно совершать трансакции через зарубежные филиалы, пояснил эксперт.
Ситуация с расчетами между Россией и Китаем требует серьезной проработки и новых решений, сообщил «Известиям» источник из бизнеса. Например, по его словам, можно договориться проводить платежи через дружественные страны БРИКС.
Также власти работают и над использованием другого резервного варианта — цифровых валют. Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024-го в рамках экспериментальных правовых режимов проводить внешнеторговые расчеты цифровой валютой. Они могут стать одним из действенных способов для увеличения объема платежей и товаропотока с Китаем.