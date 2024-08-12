Доля вторичного рынка жилья выросла с 31% до 70%

Востребованность «вторичек» после внесения изменений в льготные ипотечные программы не снизилась, следует из регулярного исследования Аналитического центра Домклик, которое есть в распоряжении Финансов Mail.
Напоминается, что 1 июля завершилась массовая льготная ипотека. Кроме того, в прошлом месяце власти внесли изменения в условия программ семейной и IT-ипотек.
«С 1 июля льготная ипотека приобрела более адресный характер, в связи с чем мы наблюдали снижение спроса на рынке новостроек и ИЖС. Доля первичного рынка в ипотеке Сбера снизилась на 27 п.п до 22%. На рынке ИЖС спад также значительный: сегмент сократился на 14 п.п. до 5%. Однако, если на рынке ИЖС количество выдач снизилось до минимальной отметки за последние полтора года, то на рынке новостроек абсолютные показатели спроса не отстают от значений января-марта текущего года», — заявил директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.
При этом эксперты, изучив структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС в ТОП-10 регионах, пришли к выводу, что, в отличие от других основных рынков недвижимости, востребованность готового жилья не снизилась: в июле заемщики получили 34,6 тыс. кредитов. Количество выдач выросло не только относительно июня (+3,2%), но и относительно усредненных показателей за I и II квартал (28 и 31,4 тыс. соответственно).
Так, доля вторичного рынка жилья с июня выросла на 38,9 п.п., достигнув максимальных с марта 2023 года 69,6%. Значительное увеличение наблюдалось в Астраханской области (+54,3 п.п.). Республике Тыва (+53,5 п.п.), Новгородской области (+49,2 п.п.). Кроме того, наибольшая доля вторичной недвижимости по-прежнему наблюдается в регионах с ограниченным или вовсе отсутствующим предложением новостроек — в Магаданской области (87,1%), Чеченской Республике (86,9%) и Республике Коми (86%).
Анастасия Селезнева
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