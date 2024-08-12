«Алмаз-Антей» получил акции двух новых структур

АО «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз- Антей” (АО “Концерн ВКО “Алмаз-Антей”) — российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества).