Зампред ЦБ допустил повышение ставки до 20% при сомнениях в замедлении инфляции

«Если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%», — ответил господин Заботкин «Российской газете» на вопрос, при каких условиях ставка может быть повышена до 20% и выше.
Среди дополнительных проинфляционных рисков, которые могут оказать влияние на ставку, — значительное ухудшение внешних условий, падение экспорта России или сокращение возможностей получения импорта.
Господин Заботкин отметил, что торможение инфляции происходит постепенно. Чтобы новый уровень процентных ставок повлиял на потребителей, бизнес, кредит и спрос необходимо 3−6 кварталов. Поэтому «основной эффект от ранее принятых решений» ЦБ в полной мере проявится во второй половине 2024 года.
Зампред Центробанка назвал заблуждением то, что «можно разменять более высокую инфляцию на дополнительный рост экономики». По его мнению, при высоких темпах роста цен вкладчики и инвесторы будут требовать более высокие депозитные ставки, что перенесется в высокие ставки по кредитам. Поэтому доступность долгосрочного кредита при высокой инфляции «будет, в конечном счете, меньше, чем при низкой». В долгосрочной перспективе это не ускорит рост экономики, а затормозит его, считает господин Заботкин. «Мировой опыт показывает, что раскрутить маховик инфляции легко, а затормозить — несравнимо сложнее. Поэтому мы повторяем, что устойчивый рост экономики купить ценой высокой инфляции невозможно», — добавил он.
Центробанк в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%. До этого повышения регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 16%. Банк России не планирует снижать ставку до конца года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что масштаб перегрева экономики оказался максимальным за последние 16 лет. Прогноз по инфляции был повышен с 4,3−4,8% до 6,5−7% на 2024 год.
О признаках охлаждения перегретой экономики — в материале «Ъ» «Ставка на сигнал».