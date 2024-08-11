Зампред ЦБ допустил повышение ставки до 20% при сомнениях в замедлении инфляции

Зампред Центробанка назвал заблуждением то, что «можно разменять более высокую инфляцию на дополнительный рост экономики». По его мнению, при высоких темпах роста цен вкладчики и инвесторы будут требовать более высокие депозитные ставки, что перенесется в высокие ставки по кредитам. Поэтому доступность долгосрочного кредита при высокой инфляции «будет, в конечном счете, меньше, чем при низкой». В долгосрочной перспективе это не ускорит рост экономики, а затормозит его, считает господин Заботкин. «Мировой опыт показывает, что раскрутить маховик инфляции легко, а затормозить — несравнимо сложнее. Поэтому мы повторяем, что устойчивый рост экономики купить ценой высокой инфляции невозможно», — добавил он.